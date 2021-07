La famiglia reale trema per le memorie di Harry (ma chi rischia di più è soprattutto uno) (Di martedì 27 luglio 2021) Stando a quanto riporta il Mirror, il personaggio che uscirà maggiormente con le ossa rotte dalle nuove memorie di Harry sarà suo fratello, il principe William. La scorsa settimana è stato annunciato che Harry avrebbe rilasciato nel 2022 un resoconto “accurato e completamente veritiero” della sua vita. L’intervista esplosiva rilasciata da Harry e da sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey è senza dubbio qualcosa su cui basarsi, ma è probabile che il libro di memorie contenga diverse bombe non ancora “sganciate”, tanto che alcune fonti hanno già fatto presente una certa paura all’interno ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 luglio 2021) Stando a quanto riporta il Mirror, il personaggio che uscirà maggiormente con le ossa rotte dalle nuovedisarà suo fratello, il principe William. La scorsa settimana è stato annunciato cheavrebbe rilasciato nel 2022 un resoconto “accurato e completamente veritiero” della sua vita. L’intervista esplosiva rilasciata dae da sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey è senza dubbio qualcosa su cui basarsi, ma è probabile che il libro dicontenga diverse bombe non ancora “sganciate”, tanto che alcune fonti hanno già fatto presente una certa paura all’interno ...

