Juventus | Allegri | “Bonucci capitano? La fascia deve comprarla” | VIDEO

(Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa anche di Leonardo, difensore bianconero

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri. LIVE su @JuventusTv… - tvdellosport : ?? CONFERENZA MASSIMILIANO ALLEGRI ?? Alle 1??4??.3??0?? live su #Sportitalia le parole dell’allenatore della… - juventusfc : Il recap della conferenza stampa di Mister #Allegri! ?? Qui ? - Ultrasjuventus3 : RT @juventusfc: Vi aspettiamo su @Twitch_Italy! ?? Torna #?????????????????????????????????????? con una puntata tutta dedicata alle prime parole di Mister #A… - Ultrasjuventus3 : RT @juventusfc: Il recap della conferenza stampa di Mister #Allegri! ?? Qui ? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Inizia così la sua nuova avventura da tecnico dellaMassimiliano, che oggi ha parlato in conferenza stampa. ' Chiellini, Bonucci e Ronaldo - ha spiegato il tecnico livornese - devono ...Massimilianoin conferenza stampa durante la presentazione allaAgnelli: Con Allegri nel solco della tradizione Juve. E' un Andrea Agnelli 'carico' quello che oggi ha presentato Max Allegri come allenatore della nuova Juve ...L'esperto di mercato Claudio Raimondi spiega che se i bianconeri dovessero chiudere due cessioni in quel reparto andrebbero sul milanista.