Incendi nell’Oristanese | Brunetta | “Piena solidarietà al popolo sardo”

ROMA – "Seguiamo con apprensione e costante aggiornamento le dolorose vicende di queste ore in Sardegna. Piena solidarietà al popolo sardo e massima vicinanza ai volontari, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine impegnati nel soccorso e nel domare i devastanti Incendi dell'Oristanese. Insieme uniremo tutti gli sforzi per farti tornare a splendere. Forza, Sardegna!". Così in una nota il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), a proposito dei roghi che stanno interessando la Sardegna in questi ultimi giorni.

