Il 20enne che ha affrontato i No Vax in piazza: «Mio padre ucciso dalla Covid: col vaccino sarebbe ancora qui» (Di martedì 27 luglio 2021) «I morti di Covid non esistono, li uccidono in ospedale»: quando Marco Natali, figlio di uno dei tanti medici uccisi dalla pandemia, ha sentito urlare questa frase in piazza della Vittoria a Lodi, dove vive, non è riuscito a tacere. Il ragazzo, scrive il quotidiano locale Il Cittadino di Lodi, stava accompagnando la sua fidanzata dall’estetista, ignaro del corteo di protesta contro il Green Pass che contava circa 200 manifestanti: inaspettatamente si è trovato faccia a faccia con chi gridava al complotto e ha preso la parola. «No, non applaudite, non la penso come voi. Il 18 marzo dell’anno scorso mio padre, che era un ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) «I morti dinon esistono, li uccidono in ospedale»: quando Marco Natali, figlio di uno dei tanti medici uccisipandemia, ha sentito urlare questa frase indella Vittoria a Lodi, dove vive, non è riuscito a tacere. Il ragazzo, scrive il quotidiano locale Il Cittadino di Lodi, stava accompagnando la sua fidanzata dall’estetista, ignaro del corteo di protesta contro il Green Pass che contava circa 200 manifestanti: inaspettatamente si è trovato faccia a faccia con chi gridava al complotto e ha preso la parola. «No, non applaudite, non la penso come voi. Il 18 marzo dell’anno scorso mio, che era un ...

