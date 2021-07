I paradossi dell’avanzata del digitale in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 luglio 2021) Successi inattesi, tonfi rumorosi, occasioni sprecate. Sono tanti i numeri snocciolati dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) nella relazione annuale al Parlamento. Forse ancora più significativi che in passato, visto che la pandemia ha certamente accelerato alcuni fenomeni. Se continua la marcia trionfale delle piattaforme online, evidenziata soprattutto dall’avanzata della pubblicità online e del video streaming, prosegue la caduta dell’editoria e soffrono anche tv tradizionale e radio. Deludono le tlc, che non hanno colto l’ondaindotta dalla pandemia, a causa di un’elevata dinamica competitiva soprattutto nel mobile (lato positivo della ...