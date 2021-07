Green pass, per entrare in chiesa non sarà obbligatorio essere vaccinati (Di martedì 27 luglio 2021) Green pass obbligatorio in bar, ristoranti, stadi e teatri, ma non in chiesa: lo ha sottolineato ieri a Radio Capital il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Per messe e funzioni religiose non sarà necessario esibire il pass sanitario, né il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di guarigione dal Covid-19, come invece sarà necessario a partire dal 6 agosto nella maggior parte dei luoghi pubblici. In chiesa restano in vigore le norme stabilite un anno fa, dopo l’uscita dal primo lockdown: obbligo di indossare ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021)in bar, ristoranti, stadi e teatri, ma non in: lo ha sottolineato ieri a Radio Capital il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Per messe e funzioni religiose nonnecessario esibire ilsanitario, né il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di guarigione dal Covid-19, come invecenecessario a partire dal 6 agosto nella maggior parte dei luoghi pubblici. Inrestano in vigore le norme stabilite un anno fa, dopo l’uscita dal primo lockdown: obbligo di indossare ...

