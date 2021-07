Green pass in vendita su Telegram: perché non comprarli assolutamente (Di martedì 27 luglio 2021) Il Green pass sarà reso obbligatorio dall’inizio di agosto e consentirà di accedere a molte attività. Alcuni criminali hanno cominciato a venderne delle versioni fasulle su Telegram, generando un caos informatico. Ma acquistare queste versioni non è davvero una mossa intelligente perché, chiaramente, si tratta solo di una truffa… La truffa del Green pass fasullo Sta facendo molto discutere nelle ultime ore (ma sarebbe meglio dire nelle ultime settimane, ormai) il Green pass, documento che accerta la non contagiosità dei cittadini italiani e che a partire ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 luglio 2021) Ilsarà reso obbligatorio dall’inizio di agosto e consentirà di accedere a molte attività. Alcuni criminali hanno cominciato a venderne delle versioni fasulle su, generando un caos informatico. Ma acquistare queste versioni non è davvero una mossa intelligente, chiaramente, si tratta solo di una truffa… La truffa delfasullo Sta facendo molto discutere nelle ultime ore (ma sarebbe meglio dire nelle ultime settimane, ormai) il, documento che accerta la non contagiosità dei cittadini italiani e che a partire ...

