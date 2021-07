Fatti di crypto: i commercianti di cannabis accettano pagamenti in criptovalute (Di martedì 27 luglio 2021) La soluzione di RocketFuel ha un doppio vantaggio: migliore privacy per i clienti e commissioni più basse per i commercianti Le persone sostengono da tempo che le criptovalute debbano diventare ecologiche, e ora in qualche modo lo sono, anche se forse non nel modo in cui molti si aspettavano. Il fornitore di soluzioni di pagamento globale RocketFuel ha annunciato ieri che i commercianti e i dispensari di cannabis autorizzati saranno in grado di integrare soluzioni di pagamento in criptovalute. RocketFuel consente ai commercianti di accettare Bitcoin e più di 50 altre ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 27 luglio 2021) La soluzione di RocketFuel ha un doppio vantaggio: migliore privacy per i clienti e commissioni più basse per iLe persone sostengono da tempo che ledebbano diventare ecologiche, e ora in qualche modo lo sono, anche se forse non nel modo in cui molti si aspettavano. Il fornitore di soluzioni di pagamento globale RocketFuel ha annunciato ieri che ie i dispensari diautorizzati saranno in grado di integrare soluzioni di pagamento in. RocketFuel consente aidi accettare Bitcoin e più di 50 altre ...

