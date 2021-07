Esclusiva: Locatelli, giovedì vertice Juve-Sassuolo (Di martedì 27 luglio 2021) Manuel Locatelli vuole la Juve esattamente come Nandez vuole l’Inter. E il prossimo vertice dovrebbe essere quello giusto per arrivare alla soluzione, tenendo conto che anche il club emiliano ha memorizzato il desiderio del centrocampista fresco Campione d’Europa. Il summit con il Sassuolo è stato fissato per giovedì. Chiaramente bisognerà accontentare la società emiliana che chiede 40 milioni, valuta una contropartita tecnica ma vorrebbe evitare situazioni legate a una percentuale su eventuale futura vendita. E così la Juve, avendo ben chiari questi paletti, si prepara a fare la proposta ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Manuelvuole laesattamente come Nandez vuole l’Inter. E il prossimodovrebbe essere quello giusto per arrivare alla soluzione, tenendo conto che anche il club emiliano ha memorizzato il desiderio del centrocampista fresco Campione d’Europa. Il summit con ilè stato fissato per. Chiaramente bisognerà accontentare la società emiliana che chiede 40 milioni, valuta una contropartita tecnica ma vorrebbe evitare situazioni legate a una percentuale su eventuale futura vendita. E così la, avendo ben chiari questi paletti, si prepara a fare la proposta ...

