Elisa Isoardi in trattativa con Discovery per un programma | ecco i dettagli

(Di martedì 27 luglio 2021) Durante gli scorsi mesi si è parlato molto dell'approdo dinei canali Mediaset. Dopo che Piersilvio Berlusconi ha svelato i palinsesti televisivi della prossima stagione, si è capito però che la nota conduttrice non avrebbe avuto alcun. I vertici del Biscione infatti hanno deciso di escludere la presentatrice e di conseguenza non le hanno affidato alcuno show. Secondo un'indiscrezione svelata dal settimanale Nuovo Tv, pare però che laabbia ricevuto un'interessante proposta da parte di. Scopriamo quale ruolo avrebbe la conduttrice che per molti anni ha presentato ...

Dopo l'esperienza nella quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi , si apre una nuova opportunità lavorativa per. La presentatrice, incassato il rifiuto di Mediaset, è in trattativa con Discovery per condurre un programma di cucina.al timone di un nuovo programma Tv Orfana de La ...Quest'ultimo, poco dopo la fine della storia con, è stato pizzicato al fianco di Francesca, più giovane di 25 anni. Dopo il secondo lockdown la coppia è andata a convivere .Elisa Isoardi si appresta a tornare alla conduzione di un programma televisivo. Lo potrebbe fare su Discovery, probabilmente su Real Time.Elisa Isoardi continuiamo a vederla sui social mentre cucina ma forse potrebbe davvero tornare in tv con un nuovo programma a base di ricette. Sembrava non ci fosse più spazio per lei dopo le parole d ...