Don Matteo 13 ancora a Spoleto: riprese in corso per tutto luglio, poi pausa (Di martedì 27 luglio 2021) Proseguono le riprese di Don Matteo 13 a Spoleto, la città umbra che ormai da anni ospita il set di una delle fiction Rai più amate. Secondo quanto riporta il sito SpoletoNLine, tanti curiosi si sono ritrovati in piazza Duomo per il nuovo ciak della tredicesima stagione, che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2022. Secondo le prime indiscrezioni, si ipotizza la messa in onda già gennaio, mese in cui di consueto inizia la programmazione di Don Matteo. Tornando alle riprese, la troupe è tornata a girare in centro storico. Come spiega SpoletoNLine, sul set sono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Proseguono ledi Don13 a, la città umbra che ormai da anni ospita il set di una delle fiction Rai più amate. Secondo quanto riporta il sitoNLine, tanti curiosi si sono ritrovati in piazza Duomo per il nuovo ciak della tredicesima stagione, che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2022. Secondo le prime indiscrezioni, si ipotizza la messa in onda già gennaio, mese in cui di consueto inizia la programmazione di Don. Tornando alle, la troupe è tornata a girare in centro storico. Come spiegaNLine, sul set sono ...

