Covid, Zangrillo: “Mancano pochi mesi, non dico ‘pandemia per sempre'” (Di martedì 27 luglio 2021) “Io penso che manchino pochi mesi, voglio sperare che manchino pochi mesi”. Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele, a In Onda risponde così alle domande sul quadro dell’epidemia di coronavirus in Italia. “Non voglio appartenere a quelli che dicono ‘la pandemia durerà per sempre, durerà per molti anni’. Io sono abituato a leggere la realtà clinica, io penso che ci stiamo avvicinando alla soluzione. Nell’analisi di questa pandemia hanno parlato tutti e alla fine ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) “Io penso che manchino, voglio sperare che manchino”. Alberto, primario di Anestesia e Rianimazione all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele, a In Onda risponde così alle domande sul quadro dell’epidemia di coronavirus in Italia. “Non voglio appartenere a quelli cheno ‘la pandemia durerà per, durerà per molti anni’. Io sono abituato a leggere la realtà clinica, io penso che ci stiamo avvicinando alla soluzione. Nell’analisi di questa pandemia hanno parlato tutti e alla fine ...

