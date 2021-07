Cosa serve alla Roma sul mercato

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 27 luglio 2021) Non sono passati nemmeno tre mesi da quando laha annunciato José Mourinho ma l’attesa per una squadrasua altezza è già diventata insopportabile, almeno per i tifosi giallorossi. Era uno dei non detti che aveva incendiato la piazza insieme al suo arrivo: se Mourinho ha accettato di venire aè perché ha avuto garanzie di unche possa metterlo nelle condizioni di competere, si diceva. Tra questa convinzione e l’arrivo di nomi che possano far sognare il tifonista, però, si è messa in mezzo la realtà: ovvero una rosa che ha un urgente bisogno di essere sfoltita, diversi giocatori ...