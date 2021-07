Conte e Draghi sembrano aver trovato un accordo sulla riforma della giustizia

(Di martedì 27 luglio 2021) I 5 Stelle chiedono di annullare l’improcedibilità penale per i reati di mafia e terrorismo All’internomaggioranza di governo si continua a lavorare per trovare unche porti all’approvazionepromossa dalla Ministra Cartabia. Nei giorni scorsi è iniziata un’intensa trattativa tra il premier Marioe il leader del L'articolo proviene da Consumatore.com.

I contatti sono costanti e la linea viene condivisa in un lungo incontro tra Marioe Marta ... La mediazione viene apprezzata dai pentastellati e potrebbe consentire a Giuseppe, che oggi ...Ieri la Guardasigilli Marta Cartabia ha incontrato Marioper un confronto definito "tecnico" ... La trattativa è con i grillini di Giuseppeda un lato, ma anche con Forza Italia dall'altro. ...I 5 Stelle chiedono di annullare l’improcedibilità penale per i reati di mafia e terrorismo All’interno della maggioranza di governo si continua a lavorare per trovare un accordo che porti all’approva ...Da una parte il Movimento cinque con Giuseppe Conte, dall’altra Mario Draghi. Il lavoro per arrivare a una mediazione sulla riforma della giustizia ...