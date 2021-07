Cent’anni di solitudine sul fiume Zambesi (Di martedì 27 luglio 2021) Ero pronto per addentrarmi nella savana. Dopo aver affidato il mio equipaggiamento fotografico a Mopane, partii per Kasangula, un kraal a due giorni e mezzo di cammino. Il capo villaggio era un quinani, un vecchiaccio bizzarro che se ne stava accovacciato sotto il sole tutto il giorno a sniffare tabacco, con addosso una pelle di leopardo e una bandiera inglese a mo’ di cappello. Da lui noleggiai cinque piroghe e cinquanta portatori e mi apprestai a risalire il fiume, avendo in mente di nutrirmi di ciò che avrei cacciato. All’epoca la caccia era ricca e variegata. Pernici, fagiani, oche, faraone, persino tacchini selvatici. La terra abbondava di selvaggina, dagli imponenti ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 luglio 2021) Ero pronto per addentrarmi nella savana. Dopo aver affidato il mio equipaggiamento fotografico a Mopane, partii per Kasangula, un kraal a due giorni e mezzo di cammino. Il capo villaggio era un quinani, un vecchiaccio bizzarro che se ne stava accovacciato sotto il sole tutto il giorno a sniffare tabacco, con addosso una pelle di leopardo e una bandiera inglese a mo’ di cappello. Da lui noleggiai cinque piroghe e cinquanta portatori e mi apprestai a risalire il, avendo in mente di nutrirmi di ciò che avrei cacciato. All’epoca la caccia era ricca e variegata. Pernici, fagiani, oche, faraone, persino tacchini selvatici. La terra abbondava di selvaggina, dagli imponenti ...

