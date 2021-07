Caso camici, indagini chiuse: “Frode per tutelare immagine di Fontana” (Di martedì 27 luglio 2021) La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari sul “Caso camici”, in cui è coinvolto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme ad altre quattro persone, tra cui suo cognato Andrea Dini, proprietario della società Dama, e Filippo Bongiovanni, l’ex direttore generale della centrale acquisti regionale Aria. A loro i pm contestano di aver messo in atto una “Frode”, con “artifizi concordati e messi in opera allo scopo di tutelare l’immagine politica del presidente Fontana, una volta emerso il conflitto d’interessi derivante dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) La Procura di Milano ha chiuso lepreliminari sul “”, in cui è coinvolto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, insieme ad altre quattro persone, tra cui suo cognato Andrea Dini, proprietario della società Dama, e Filippo Bongiovanni, l’ex direttore generale della centrale acquisti regionale Aria. A loro i pm contestano di aver messo in atto una “”, con “artifizi concordati e messi in opera allo scopo dil’politica del presidente, una volta emerso il conflitto d’interessi derivante dai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tut… - HuffPostItalia : Caso camici. Il pm: 'Fontana ha anteposto l'interesse personale a quello pubblico' - TgLa7 : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione - Giornaleditalia : Caso camici, chiuse le indagini. Fontana: 'Amareggiato, la verità è un'altra' - infoitinterno : Caso camici, chiuse indagini per Fontana e altri 4. Il governatore: Non mi riconosco in accuse -