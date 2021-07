Carragher | “Il calcio pragmatico funziona | Tuchel e Mancini hanno vinto anche così”

(Di martedì 27 luglio 2021) A distanza di oltre due settimane dalla finale degli Europei, la sconfitta dell’Inghilterra è ancora oggetto di analisi sui quotidiani britannici. Interessante l’analisi di Jamie, ex capitano del Liverpool e da tempo stimato opinionista, che sul Telegraph ha difeso l’operato di Gareth Southgate. Il pragmatismo. Unprudente produce successi. L’ho sostenuto dal mio primo intervento su Euro 2020 e nonostante un’altra sconfitta demoralizzante, nulla nelle ultime quattro settimane mi ha fatto cambiare idea. L’Inghilterra non ha perso la finale perché sono stati troppo difensivi omancato di ...

