Carlo Conti libera i sentimenti: oggi è una giornata molto speciale (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Conti si appresta a festeggiare un giorno speciale per lui. La foto e la dedica speciale per lei: il post su Instagram è dolcissimo Carlo Conti è ormai divenuto un simbolo della televisione italiana, il conduttore per eccellenza. Presentatore di programmi di culto, da ormai moltissimi anni allieta le serate dei telespettatori a lui molto Leggi su youmovies (Di martedì 27 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si appresta a festeggiare un giornoper lui. La foto e la dedicaper lei: il post su Instagram è dolcissimoè ormai divenuto un simbolo della televisione italiana, il conduttore per eccellenza. Presentatore di programmi di culto, da ormai moltissimi anni allieta le serate dei telespettatori a lui

Advertising

R31NB3RRY : @DEF3NC91LXSS SI E IO SONO CARLO CONTI - MattiaFenice : @Sardanapalooo calma, è uno dei pochi veramente integri che abbiamo. Queste so cose che capitano quando pe 2 anni v… - Robcommentary : Se in due giorni di mare non divento Carlo Conti a chi mi devo rivolgere? - zazoomblog : Carlo Conti il dolce messaggio per la moglie Francesca Vaccaro nel giorno del suo compleanno - #Carlo #Conti… - GiannaBozzali : Carlo Conti, il moderno interprete dello Sfincione Bianco di Bagheria -