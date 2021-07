Berlusconi bacchetta Salvini e Meloni sul Green Pass Reputo triste chi ne fa una questione di libertà

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 27 luglio 2021) "Ovviamente nessuno può imporre il vaccino, nonostante ogni evidenza lo consigli, ma chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitazioni che ne derivano, per la tutela della salute delle altre persone. E' come il divieto di fumo nei luoghi pubblici, che fu il nostro governo a volere''. E' quanto scrive in una lettera al Corriere della sera il presidente di Forza Italia Silvio. Segui su affaritaliani.it