"Basta con questa balla". Bassetti a muso duro con i no vax: la "bestialità" sul vaccino "sperimentale" (Di martedì 27 luglio 2021) Matteo Bassetti è intervenuto in collegamento nella puntata di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - di martedì 27 luglio. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova ha sottolineato l'importanza di persuadere gli italiani della bontà del green pass: “I risultati ottenuti nella settimana dell'annuncio non erano mai stati raggiunti nelle settimane precedenti. Bisognerebbe evitare di arrivare a muro contro muro, altrimenti succedono manifestazioni i piazza che non aiutano nessuno”. Inoltre Bassetti ha parlato del fattore tempo: “È la variabile che ci distanza oggi da ottobre. Se con la persuasione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Matteoè intervenuto in collegamento nella puntata di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - di martedì 27 luglio. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova ha sottolineato l'importanza di persuadere gli italiani della bontà del green pass: “I risultati ottenuti nella settimana dell'annuncio non erano mai stati raggiunti nelle settimane precedenti. Bisognerebbe evitare di arrivare a muro contro muro, altrimenti succedono manifestazioni i piazza che non aiutano nessuno”. Inoltreha parlato del fattore tempo: “È la variabile che ci distanza oggi da ottobre. Se con la persuasione ...

