Bando Inps convitti nazionali, domande entro 31 luglio e 1 agosto (Di martedì 27 luglio 2021) È stato pubblicato il Bando di concorso convitti nazionali e di proprietà 2021-2022. Il Bando si rivolge ai figli o orfani ed equiparati di: iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale; iscritti alla gestione ex IPOST. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) È stato pubblicato ildi concorsoe di proprietà 2021-2022. Ilsi rivolge ai figli o orfani ed equiparati di: iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale; iscritti alla gestione ex IPOST. L'articolo .

