Ballando con le Stelle 2021, Morgan svela perché ha deciso di partecipare (Di martedì 27 luglio 2021) Poche settimane fa il portale TPI aveva svelato il primo dei concorrenti della prossima edizione di Ballando Con le Stelle: Morgan. La partecipazione del discusso cantante allo show di Milly Carlucci aveva ricevuto anche la piena approvazione di una sua amica e collega, ovvero Simona Ventura, la quale nel corso di un’intervista al settimanale Chi aveva espresso il suo sostegno all’artista: Mi piace, speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui. E oggi il ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 luglio 2021) Poche settimane fa il portale TPI avevato il primo dei concorrenti della prossima edizione diCon le. La partecipazione del discusso cantante allo show di Milly Carlucci aveva ricevuto anche la piena approvazione di una sua amica e collega, ovvero Simona Ventura, la quale nel corso di un’intervista al settimanale Chi aveva espresso il suo sostegno all’artista: Mi piace, speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui. E oggi il ...

