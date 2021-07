Ahmedhodzic per il Napoli: la tentazione di Giuntoli per la difesa (Di martedì 27 luglio 2021) Anel Ahmedhodzic per il Napoli, è il nome nuovo per la difesa azzurra. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo da tempo e come scrive Corriere dello Sport è uno degli obiettivi dei partenopei. Il Napoli sa che non è al riparo dalla cessione di Kalidou Koulibaly, ecco perché Spalletti ha detto che si farebbe incatenare per tenerlo in azzurro. Ma se non parte nessuno non arriva nessuno. Il piano della SSCN è completamente opposto: vuole abbassare il tetto ingaggi e Koulibaly è uno di quelli che farebbe la differenza se dovesse essere ceduto. Il senegalese guadagna poco più di 6 milioni di euro netti a stagione e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 luglio 2021) Anelper il, è il nome nuovo per laazzurra. Cristianolo sta seguendo da tempo e come scrive Corriere dello Sport è uno degli obiettivi dei partenopei. Ilsa che non è al riparo dalla cessione di Kalidou Koulibaly, ecco perché Spalletti ha detto che si farebbe incatenare per tenerlo in azzurro. Ma se non parte nessuno non arriva nessuno. Il piano della SSCN è completamente opposto: vuole abbassare il tetto ingaggi e Koulibaly è uno di quelli che farebbe la differenza se dovesse essere ceduto. Il senegalese guadagna poco più di 6 milioni di euro netti a stagione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ahmedhodzic per Ahmedhodzic: 'Napoli e Atalanta? Italia probabile mia prossima destinazione' Ai microfoni di Tuttomercatoweb il centrale ha parlato del suo futuro: Anel Ahmedhodzic, nei giorni ... A 22 anni si reputa pronto per il salto in Serie A? Pensa che il suo futuro nell'immediato sia la ...

Inter, sfida all'Atalanta per un difensore Commenta per primo L' Inter sfida l' Atalanta per un difensore. Si tratta di Anel Ahmedhodzic , classe '99 del Malmoe : come scrive la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri meneghini stanno studiando l'affare insieme a un altro club italiano, dove ...

Ahmedhodzic per il Napoli: la tentazione di Giuntoli per la difesa napolipiu.com Ahmedhodzic per il Napoli: la tentazione di Giuntoli per la difesa Anel Ahmedhodzic per il Napoli, è il nome nuovo per la difesa azzurra. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo da tempo e come scrive Corriere dello Sport è uno de ...

Calciomercato Atalanta: Ahmedhodzic tra Dea e Napoli L'Atalanta continua i suoi sondaggi di mercato alla ricerca di profili di prospettiva che possano crescere e maturare a Bergamo. Tra ...

