Addio al canone Rai in bolletta

canone Rai verso l'uscita dalla bolletta elettrica Il Messaggero, pagina 7, di Andrea Bassi. canone Rai verso l'uscita dalla bolletta elettrica. Il provvedimento sarebbe inserito nella legge sulla Concorrenza che approderà in Consiglio dei ministri giovedì e che prevede più gare nei servizi pubblici locali. L'impegno preso nel Pnrr con Bruxelles: via dai conti sull'energia tutti gli oneri impropri. A Palazzo Chigi considerano il provvedimento particolarmente rilevante. Tanto che, pur essendo di fatto il ministero dello Sviluppo il titolare del dossier, in queste ore sarebbero gli uomini di Mario Draghi a occuparsene ...

