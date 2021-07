Zanni | Bronzo per mio nonno | era con me in gara

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo ilconquistato nella prova di sollevamento pesi, categoria 67 chili, Mirkoparla in conferenza stampa e dedica alscomparso la medaglia vinta

Mirko sei fortissimo! Grandissima impresa di Mirko Zanni che conquista il bronzo nel sollevamento pesi categoria -67 kg. STREPITOSOOOOOOO Il pesista Mirko Zanni si prende la medaglia di BRONZO nel sollevamento pesi cat. -67 kg! E SONO 5 MEDAGLIE AZZURRE Terzo metallo di giornata, terzo bronzo: arriva dal sollevamento pesi con il campione Mirko Zanni.

Dopo il bronzo conquistato nella prova di sollevamento pesi, categoria 67 chili, Mirko Zanni parla in conferenza stampa e dedica al nonno scomparso la medaglia vinta. Odette Giuffrida si conferma dopo l'argento a Rio. Elisa Longo Borghini terza nella gara in linea. Delusione nel nuoto, Benedetta Pilato squalificata.