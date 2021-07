Violentissima grandinata in autostrada | diverse aiuto trivellate dalla grandine

Advertising

infoitinterno : Violentissima grandinata su Sassuolo - Filo2385Filippo : RT @zsclionsfan: Violentissima grandinata Casalmaggiore 26 luglio 2021 * parte di un video di oglioponews OPN Video completo al link http… - Libero_official : Una violentissima grandinata all'altezza di #Fidenza sulla #A1: centinaia di auto distrutte e crivellate, tutti fer… - cataldi_marco : @redblack1980 @ilrisolutoreIT Dalle immagini...violentissima... Io ho la macchina con bozzi enormi ...miei amici pa… - zsclionsfan : Violentissima grandinata Casalmaggiore 26 luglio 2021 * parte di un video di oglioponews OPN Video completo al lin… -

Ultime Notizie dalla rete : Violentissima grandinata

Lo riporta Coldiretti Emilia Romagna che riferisce come nelle province di Parma, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara lache si è abbattuta nel pomeriggio ha ...Lo riporta Coldiretti Emilia Romagna che riferisce come nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara lache si è abbattuta nel pomeriggio ha causato ...Mentre gli incendi devastano da giorni la Sardegna, una tempesta di grandine si abbatte sull’Emilia, provocando in pochi minuti gravi danni all’agricoltura e ad abitazioni e auto. Chicchi di ghiaccio ...Inserire il green pass, oltre che una limitazione inaccettabile dell'individuo, andrebbe a creare a tutte le categorie coinvolte un danno economico incredibile ...