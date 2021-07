Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 15:30 (Di lunedì 26 luglio 2021) Viabilità DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 15.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE VALERIA VERNINI CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI CODE NELLE DUE DIREZIONI NEL FRUSINATE ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE SULLA MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA SEMPRE PERINCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA FLAMINIA ALTEZZACASTEL NUOVO DI PORTO , NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE VEIRIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)DEL 26 LUGLIOORE 15.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE VALERIA VERNINI CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE NELLE DUE DIREZIONI NEL FRUSINATE ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE SULLA MONTI LEPINI ALTEZZA VALLE FIORETTA SEMPRE PERINCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA FLAMINIA ALTEZZACASTEL NUOVO DI PORTO , NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE VEIRIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Via dei Fori Imperiali, sabato 31 luglio pedonalizzata e chiusa al traffico 'Grazie a questa sperimentazione potremo anche testare le nuove alternative di viabilità e di tpl, ... Sull'argomento vedi anche nel sito di Roma Mobilità . RED

Frosinone, 2 mila romanisti allo stadio: distanziati e in mascherina ma solo fuori dallo stadio ... la facilità di parcheggio e la viabilità ridotta hanno favorito l'accesso dei tifosi all'interno ... I numeri registrati ieri però non possono essere paragonati a quello che succederà a Roma - ...

