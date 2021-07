Variante Delta, incubo negli Usa: schizzano i contagi, la decisione estrema di Joe Biden (Di lunedì 26 luglio 2021) La Variante Delta del coronavirus ormai tiene sotto scacco il mondo intero. Le notizie più drammatiche arrivano dal Sudest asiatico, con l'Indonesia nuovo focolaio a livello planetario con oltre mille morti ogni giorni. contagi in risalita un po' ovunque, con l'eccezione del Regno Unito che dopo il picco delle ultime settimane e le riaperture totali volute da Boris Johnson lo scorso 19 luglio, da giorni vede un calo dei contagi. E ora, altre cattive notizie arrivano dagli Stati Uniti. Si apprende infatti che la Casa Bianca intende mantenere, per il momento, le restrizioni ai viaggi in vigore in seguito all'aumento dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Ladel coronavirus ormai tiene sotto scacco il mondo intero. Le notizie più drammatiche arrivano dal Sudest asiatico, con l'Indonesia nuovo focolaio a livello planetario con oltre mille morti ogni giorni.in risalita un po' ovunque, con l'eccezione del Regno Unito che dopo il picco delle ultime settimane e le riaperture totali volute da Boris Johnson lo scorso 19 luglio, da giorni vede un calo dei. E ora, altre cattive notizie arrivano dagli Stati Uniti. Si apprende infatti che la Casa Bianca intende mantenere, per il momento, le restrizioni ai viaggi in vigore in seguito all'aumento dei ...

borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - EnricoLetta : Nessuna ambiguità su No VAX è variante Delta. Ora sui vaccini serve un patto di maggioranza. E per le amministrativ… - pdnetwork : Chiediamo che tutti i candidati alle amministrative siano vaccinati. È un messaggio forte, che tutti dovrebbero sot… - marco_disca : RT @borghi_claudio: Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate scus… - Nicola_Firenze : RT @RaiNews: Usa, aumentano i casi di variante Delta. Restano restrizioni per i viaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Usa, aumentano i casi di variante Delta. Restano restrizioni per i viaggi NY verso obbligo vaccini dipendenti pubblici. Aumentano dei contagi e ma non salgono le vaccinazioni. Sono questi i punti che preoccupano il governo degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Biden. ...

Galli attacca i no pass : "I cortei faranno diffondere il virus " Galli ha ricordato come ci siano Regioni "dove è c'è una percentuale importante di over 65 non vaccinata, ricordiamoci che questo vaccino non copre completamente dall'infezione dalla variante Delta ...

Perché la variante delta ha così successo Il Post Coronavirus, 3.117 nuovi casi con 88.247 tamponi e 22 morti I dati aggiornati in Italia e nel mondo Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 3.117 nuovi casi con 88.247 tamponi e 22 morti. Ieri si sono registrati 4 ...

Un nuovo algoritmo per la predizione di Covid-19 Pubblicato su "Scientific Reports" un articolo che introduce un indice alternativo in grado di descrivere la dinamica quantitativa della pandemia. Gli autori dello studio sono ricercatori del Consigli ...

