Una ricerca preliminare prova a spiegare perché la variante delta è così contagiosa (Di lunedì 26 luglio 2021) (foto: Ayelt Van Veen/Unsplash)Ormai è assodato: la variante delta di Sars-Cov-2 è diventata predominante in molti paesi del mondo, compresa l'Italia. Ma se fin da subito i numeri hanno indicato chiaramente quanto facilmente si diffondesse, i meccanismi dietro la sua contagiosità non erano stati ancora indagati. Adesso uno studio in pre-print del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie della provincia di Guangdong, in Cina, ha analizzato le caratteristiche dell'infezione di delta rispetto a quella del ceppo originario del coronavirus. I risultati sembrerebbero spiegare perché la ...

