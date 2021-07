Ti si rompe lo smartphone in vacanza? Scegli il migliore sotto i €300 | con questi consigli

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 26 luglio 2021) Un vero e proprio dramma: lorotto in. Come fare? Ecco le migliori sceltei 300 euro di spesa. i migliori 300 euro (foto Adobestock)Si tratta di una situazione che non vorremmo mai vivere: nel momento dell’anno in cui cerchiamo il massimo relax capita l’imprevisto che rischia di rovinare tutto il periodo. Una caduta accidentale, un tuffo nell’acqua – magari salata – ed il pasticcio è combinato. Trovarsi senza cellulare nel bel mezzo di una, magari lontano da casa, può rendere tutto veramente complicato. Ma cosa ...