Tempesta di grandine in autostrada | centinaia di auto danneggiate | chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una violenta grandinata si è abbattuta sull’Emilia-Romagna poco dopo le 16, causando gravi danni alleche erano in viaggio lungo laA1 tra, nel Piacentino. Ilè statoin direzione Milano per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso. Ladi, come documentato da alcuni video, ha provocato danni adi veicoli in transito, crivellando parabrezza e carrozzeria. Sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale della Direzione Secondo Tronco di ...

In diverse aree le foglie cadute a causa dellahanno ostruito i tombini, provocando ... C.) A Isola Vicentina laha colpito duramente nella frazione di Ignago, facendo cadere le foglie ...Unadi vento e pioggia ha colpito nel primo pomeriggio la zona ovest della bassa parmense. Pioggia,e un vento fortissimo hanno creato ingenti danni in una zona che va dal fiume Po sino ...Una tempesta ha sconvolto le due province emiliane: autostrada temporaneamente chiusa per la lunga fila di mezzi con i vetri rotti dai chicchi piovuti come sassi ...Grandine in autostrada, auto danneggiate tra Parma e Fidenza dove si è registrata una ondata di maltempo in queste ore ...