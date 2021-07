Ricordi se questi tronisti sono stati tentatori a Temptation Island? (QUIZ) (Di lunedì 26 luglio 2021) questi tronisti sono stati tentatori? Molti tronisti di Uomini e Donne sono stati anche tentatori a Temptation Island! Ma saresti in grado di ricordarli tutti? Abbiamo raccolto le immagini di 18 ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Per ognuno di loro dovrai dirci se sono stati o meno tentatori del reality estivo di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 luglio 2021)? Moltidi Uomini e Donneanche! Ma saresti in grado di ricordarli tutti? Abbiamo raccolto le immagini di 18 ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Per ognuno di loro dovrai dirci seo menodel reality estivo di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

yoongifviry : namjoon sei cesso con questi capelli corti e ricordi il gigante corazzato di aot. - Miss_Salander : pensando che ormai non c’è più nessuna persona in vita nella palazzina che ha fatto parte della mia infanzia/adoles… - imieipassi : RT @imieipassi: Ho fatto scorta di ricordi In questi anni di giri, incontri Concerti, e rivederne alcuni per caso facendo ordine tra tantis… - EspressoBeatnik : Per la maggior parte di noi quel sogno di gioia estiva… Anticipiamo i mesi caldi e soleggiati, i piani inconsci, m… - poikilothron : Un pensiero agli sfollati in Sardegna, che di fronte alle fiamme hanno dovuto abbandonare le proprie case e con ess… -