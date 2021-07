Renzi | C’è un popolo vivo e vivace!

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 26 luglio 2021) di Matteo. Non ho parole per dirvi grazie per l’affetto di questi giorni. Le serate piene di gente, come quelle di Bologna, Castenedolo e Roma, dimostrano che c’è une vivace. C’è sempre un pienone che impressiona e commuove. Domani vi dico le prossime tappe di questo tour in tutto il Paese. Per adesso grazie. E grazie a chi sta commentando “ControCorrente“.