Olimpiadi, gaffe in diretta esilarante: "Password qui non ne vedo" (Di lunedì 26 luglio 2021) Un commento particolare, nel video sta facendo il giro di Twitter: il telecronista cerca di risolvere un problema ma non sa di essere in diretta… Olimpiadi Tokyo (AdobeStock)Le Olimpiadi di Tokio 2020 continuano ad emozionare, sorprendere, conquistare e tenere incollati i telespettatori davanti allo schermo del televisore: tuttavia, proprio come in questa occasione con un commento imprevisto di un telecronista, non mancano i momenti divertenti che fanno sorridere. Ecco di cosa si tratta. Sono giornate di grandi emozioni per tutti coloro che amano lo sport, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, e in tutti quei ...

