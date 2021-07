"Non erano autorizzate". Bufera sulle piazze no vax (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro Lamorgese: "Le manifestazioni no-pass non erano autorizzate". Scatta l'allarme focolai. Segre: "Paragone Shoah-vaccini? Follia" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro Lamorgese: "Le manifestazioni no-pass non". Scatta l'allarme focolai. Segre: "Paragone Shoah-vaccini? Follia"

Advertising

borghi_claudio : La storia è sempre quella. Belle manifestazioni e subito si preparano i titoli per dare addosso ai fassisti gridand… - elio_vito : Populista fu la rottamazione politica, populiste erano le slide a P.Chigi, populiste e non garantiste le dimissioni… - Mov5Stelle : Da mesi ci sentiamo ripetere che il #RedditoDiCittadinanza “non funziona”. Stando ai dati forniti dal Ministe… - Giulia_Fear : Tra l'altro da mio nonno ho anche scoperto di essermi tinta i capelli di nero perché l'ultima volta che mi ha vista… - blvminghar : cose che non mi erano mancate: stare sui vari siti dell’uni per capire come diamine fare le robe ogni uni/regione con le sue regole vi odio -