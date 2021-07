Mara Venier in ospedale tra cure e sconforto: “Chissà quando finirà” (Di lunedì 26 luglio 2021) Un calvario infinito, quello vissuto da Mara Venier, che torna in ospedale per sottoporsi a nuove cure per tenere ma bada i problemi odontoiatrici di cui è rimasta vittima a giugno 2021. La conduttrice di Rai1 ha voluto condividere questo nuovo controllo con i follower, postando una storia dall’esterno del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Umberto I di Roma, in cui si sta facendo curare. A seguirla è ancora il Professor Valentino Valentini, colui che le ha concesso di tornare in onda seppur ancora convalescente, ma il percorso di recupero sarà ancora lungo. Dopotutto, le parole del marito Nicola ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 luglio 2021) Un calvario infinito, quello vissuto da, che torna inper sottoporsi a nuoveper tenere ma bada i problemi odontoiatrici di cui è rimasta vittima a giugno 2021. La conduttrice di Rai1 ha voluto condividere questo nuovo controllo con i follower, postando una storia dall’esterno del reparto di Neurochirurgia dell’Umberto I di Roma, in cui si sta facendo curare. A seguirla è ancora il Professor Valentino Valentini, colui che le ha concesso di tornare in onda seppur ancora convalescente, ma il percorso di recupero sarà ancora lungo. Dopotutto, le parole del marito Nicola ...

