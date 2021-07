La figlia di Harry e Meghan aggiunta a linea successione reale (Di lunedì 26 luglio 2021) La figlia di Harry e Meghan Markle è stata ufficialmente aggiunta alla linea di successione reale. Sette settimane dopo la sua nascita Lilibet è l'ottava a poter accedere al trono britannico. Il sito ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) LadiMarkle è stata ufficialmentealladi. Sette settimane dopo la sua nascita Lilibet è l'ottava a poter accedere al trono britannico. Il sito ...

Advertising

Lou1s_TomI1ns0n : @Harry_StyIes94e @DarcyStyl1ns0n @Liam_PayneNew @N1allH0ran___ tanto non voglio che nessun dei due si avvicini a mia figlia - JustinSm17h : @Harry_StyIes94e @DarcyStyl1ns0n @N1allH0ran___ Si ma scappo con sua figlia - genovesergio76 : Thomas Markle, il papà di Meghan minaccia: “Se non mi fanno vedere i miei nipoti, porterò mia figlia e il principe… - FilippoCarmigna : Thomas Markle, il papà di Meghan minaccia: “Se non mi fanno vedere i miei nipoti, porterò mia figlia e il principe… - sweetqreature : @_harry_beloved penso di si perche quando zayn ha postato per la nascita della figlia louis ha messo like al post -