Incendio in un cantiere edile a Contrada, indagano i Carabinieri (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l'Incendio divampato la scorsa notte in un cantiere edile di Contrada (AV) per lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica RSU. Le ... Leggi su avellinotoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono in corso indagini da parte deiper l'divampato la scorsa notte in undi(AV) per lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica RSU. Le ...

Advertising

ottopagine : Incendio in un cantiere edile, indagano i Carabinieri #Contrada - ptvtelenostra : CONTRADA. INCENDIO IN UN CANTIERE EDILE, INDAGINI IN CORSO - - irpiniatimes1 : Contrada, incendio in un cantiere edile: indagano i carabinieri - anteprima24 : ** Incendio in un cantiere edile di Contrada, indagini in corso ** - SUDITALIAVIDEO1 : Questa mattina, alle ore 8,35, si è sviluppato un incendio che ha interessato il cantiere della scuola “Bramante”.… -