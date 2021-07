Incendi in Sardegna | fiamme ancora attive - Coldiretti | 15 anni per ripristinare i boschi incendiati

Advertising

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - saluti37 : RT @Ste_Mazzu: Purtroppo per la Sardegna al governo c'è Draghi, e non bisogna sporcare la narrazione del Paese vincente con l'impotenza del… - teambingsman : RT @cometramonti: in sardegna la situazione è tragica: a causa degli incendi che stanno distruggendo tutto (campi, abitazioni, aziende, bes… -

- - > Leggi Anche, rogo nell'Oristanese: sfollate centinaia di persone - Ventimila ettari di territorio divorati dalle fiamme 'Per di più - prosegue - tante tante imprese e persone sono state ...Roma, 26 lug 17:22 - Il presidente di Forza italia, Silvio Berlusconi, ricorda che "laè divorata da grandi: oltre 20.000 ettari sono andati...Immagine di archivio. 20 MILA ETTARI DISTRUTTI. Da almeno due giorni parte della Sardegna continua a bruciare, alle prese con vastissimi incendi che hanno divorato già 20 mila et ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.