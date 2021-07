Incendi boschivi | aumento degli interventi rispetto al 2020

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dalla metà di giugno sono stati 29.187 glieffettuati dai vigili del fuoco pere di vegetazione in genere, 12.787 in piùallo stesso periodo del. La flotta aerea del Corpo nazionale, composta da 15 Canadair e 8 elicotteri impegnati per l’anto boschivo, ha svolto finora 891 missioni, 3.856 ore di volo con 20.891 lanci di sostanze estinguenti. 7.169in Puglia, 6.790 in Sicilia e 2.964 in Calabria: queste le regioni più colpite dai roghi finora. In Sardegna i Vigili del fuoco sono impegnati da ieri nel contrasto a ...

Come scritto su Facebook: ' DiamoUnaMano disponibile a partire subito con tecnico esperto di rilevamento. D1M contatta via mail i comuni di Cuglieri, Bauladu, Bonacardo, Santu ...Per la lotta agli incedile Regioni possono stipulare convenzioni con i pompieri, e la ... E se il 2 luglio i pompieri non avessero potuto intervenire subito perché impegnati in altri? ...Dalla metà di giugno sono stati 29.187 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 12.787 in più ...Secondo un primo sopralluogo le fiamme avrebbero distrutto oltre 20mila ettari. La Stima di Coldiretti: ''Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea devastati dagli i ...