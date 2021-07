I No Vax contestano Figliuolo alla Nuvola Lavazza (Di lunedì 26 luglio 2021) Una ventina di No Vax hanno contestato questa mattina il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, oggi in visita a Torino. Davanti all’Hub vaccinale di via Ancona, nella Nuvola Lavazza, hanno atteso l’arrivo di Figluolo con cartelli e striscioni “Giù le mani dai bambini”, “i bambini non sono cavie”. I manifestanti hanno tentato di avvicinarsi al commissario per l’emergenza Covid, senza riuscirci per la presenza di un cordone di agenti di polizia.Una manifestante ha dato lettura, utilizzando un megafono, ad alcuni articoli della Costituzione, subito dopo è stato scandito lo slogan ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 luglio 2021) Una ventina di No Vax hanno contestato questa mattina il Generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, oggi in visita a Torino. Davanti all’Hub vaccinale di via Ancona, nella, hanno atteso l’arrivo di Figluolo con cartelli e striscioni “Giù le mani dai bambini”, “i bambini non sono cavie”. I manifestanti hanno tentato di avvicinarsi al commissario per l’emergenza Covid, senza riuscirci per la presenza di un cordone di agenti di polizia.Una manifestante ha dato lettura, utilizzando un megafono, ad alcuni articoli della Costituzione, subito dopo è stato scandito lo slogan ...

