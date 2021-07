Helen Mirren | la ‘Regina Elisabetta’ del grande schermo | i suoi look più belli

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tra le stelle più luminose del firmamento cinematografico,è sicuramente una delle più ammirate. Apprezzata sia sulche piccolo, così come anche sul palco, vanta una carriera che, dall’esordio con Violenza per una giovane targato Luis Buñuel, si estende per oltre sei decenni. Vincitrice dei maggiori premi in materia di recitazione, tra cui un Premio Oscar grazie alla sua magistrale regina Elisabetta in The Queen, quattro Emmy Awards e un Tony Awards, ha dimostrato di essere anchedi stile’. Sui red carpet, infatti,si è ...