Green pass | scattano denunce dopo protesta in centro a Firenze

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Green pass, Sala: “Non vedo alternative, difficile comprendere le manifestazioni. Politica ha responsabilità, ambiguit… - sandrobah : Su Tinder ci vuole il green pass? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

Lo afferma il commissario all'emergenza Covid Figliuolo, sono 33 milioni i certificati verdi scaricati dagli italiani. A dirlo è il commissario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, che sottolinea come nove regioni siano indietro ...Ho ile mi ha preso l'ansia. Doveva essere il mio lasciapassare per navigare in mari tranquilli e, invece, è diventato una tarantola. Non ci dormo la notte, conto pecore e gocce di Lexotan. A dir ...Restano insomma le stesse regole: le sale del Lido che da 8000 posti passano a 4000 (per i distanziamenti); ci saranno controlli agli accessi, compreso il green pass e la prenotazione obbligatoria del ...La presidente Fdi Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti-covid, presso l’INMI ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. Meloni, secondo quanto viene riferito dal suo staff ...