Green pass | Lamorgese | “Non c’è nessuna dittatura sanitaria”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Guardiamo con attenzione alle manifestazioni dei no-vax, che ricordo non erano autorizzate, anche perché sono stati usati simboli ormaiati; penso alla stella di David”. Così il ministro dell’Interno Lucianaha risposto ai cronisti nel corso della conferenza stampa tenuta a Caserta dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “– ha sottolineato – vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia: tutti i provvedimenti del Governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica, e perché la vera ...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - pierlui61158210 : @barbarab1974 1) Dottoressa é molto importante. Il comma 4 da Lei citato si riferisce alla perdita di efficacia del… - marioma33117900 : RT @AzzurraBarbuto: Il governo insiste: il Green Pass è uno strumento di libertà. Ma è l’esatto opposto: esso è uno strumento di repression… -

All'indomani di manifestazioni che hanno riunito oltre 160.000 persone nel paese, il Parlamento ha adottato, in via definitiva, il contestato progetto di legge. Il Consiglio Costituzionale si ...La card Lega e Fratelli d'Italia considerano iluna imposizione intollerabile, come tutte quelle imposte dalle élites che vivono nelle Ztl, a cominciare dal divieto di entrare in Ztl con ...Pur esprimendo qualche perplessità, riguardante soprattutto la vaccinazione dei minorenni e l’obbligo di green pass. Anche nelle ultime ore la presidente di Fdi era tornata sul tema, assicurando: ...Anche Giorgia Meloni ha deciso di proteggersi contro il Covid e dunque di ricevere il vaccino. Come ha appreso l'Adn Kronos, la presidente di Fratelli d'Italia si è vaccinata a ...