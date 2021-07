Green pass: interrogazione Senato,punire aggressori cronista (Di lunedì 26 luglio 2021) "Quindici tra senatrici e Senatori chiedono al ministro dell'Interno Lamorgese d'intervenire affinché siano identificati e puniti gli aggressori del giornalista Saverio Tommasi che sabato scorso 24 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021) "Quindici tra senatrici eri chiedono al ministro dell'Interno Lamorgese d'intervenire affinché siano identificati e puniti glidel giornalista Saverio Tommasi che sabato scorso 24 ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - JackDeca88 : @AlessiaMorani Uomo in gamba? In chiesa, al bancone del bar e fuori dal ristorante, no al green pass. Al cinema/tea… - Venere781 : RT @byoblu: Sul green pass intervengono i filosofi Giorgio #Agamben e Massimo #Cacciari che mettono in guardia dall'atteggiamento dispotico… -