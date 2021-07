Galeone: “Allegri con Locatelli e Jorginho vincerebbe con la sigaretta in bocca” (Di lunedì 26 luglio 2021) Giovanni Galeone, mentore di Massimiamo Allegri, ha parlato a la Gazzetta dello Sport del suo allievo e del suo ritorno alla Juventus come allenatore. Queste le sue parole: “Sul mercato l’unica squadra che per ora si è mossa bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position, per vincere lo scudetto, metto Juve e Inter, con la Juve leggermente davanti. Se la Juventus comprasse Locatelli e Jorginho, vincerebbe lo scudetto con la sigaretta in bocca perché quei due assieme a Rabiot formerebbero un centrocampo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Giovanni, mentore di Massimiamo, ha parlato a la Gazzetta dello Sport del suo allievo e del suo ritorno alla Juventus come allenatore. Queste le sue parole: “Sul mercato l’unica squadra che per ora si è mossa bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position, per vincere lo scudetto, metto Juve e Inter, con la Juve leggermente davanti. Se la Juventus comprasselo scudetto con lainperché quei due assieme a Rabiot formerebbero un centrocampo ...

infoitsport : Serie A, Galeone: “Tre innesti per Allegri, Inter? Difficile ripetersi” - CalcioPillole : Serie A, Galeone: “Tre innesti per Allegri, Inter? Difficile ripetersi” - Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: Interessante riflessione di #Galeone (probabilmente condivisa con #Allegri) oggi sulla Gazzetta in merito alla #Juventus… - enzomarangio : Interessante riflessione di #Galeone (probabilmente condivisa con #Allegri) oggi sulla Gazzetta in merito alla… - Angelblink10 : @Gazzetta_it Praticamente Galeone è ormai da decenni portavoce e addetto stampa di Allegri… -