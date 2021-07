Enrico Bertolino | show contro il Covid | “Ironia contro il virus”

(Di lunedì 26 luglio 2021)in un’intervista al Corriere della Sera racconta i progetti presenti e futuri: “Ringrazio Napoli”nell’ultima stagione televisiva Quelli che il calcio (Getty Images)Berlolino l’armailce l’ha. Non è una cura medica come il vaccino ma quello che da sempre sa usare, il sorriso e l’. Ha continuato a farlo durante quel periodo difficile per tutti quando questosconosciuto e pericoloso è entrato nelle nostre vite. Dirette, chiacchierate ...

Sarà una serata all'insegna dell'ironia con il comicoe la presenza dell'artista Renzo Cugis , assieme al vicepresidente OIC Gianluca Cocco e all'ideatore delle Officine Permanenti ...Il terzetto è completato da Tiziano Cannas Aghedu, polistrumentista (tromba, fisarmonica, pianoforte), compositore, arrangiatore, stabile collaboratore die di diverse realtà ...Prende il via domani, 27 luglio, alle 19.15, nella Salina Genna, la rassegna “‘a Scurata” Cunti e canti al calar del sole IV Memorial Enrico Russo. In uno ...L’attore il 31 luglio sarà a Bergamo per uno spettacolo. Qui ripercorre le sue tappe in tv: dalla delusione di «Festa di classe» al successo di «Glob» e «Convention».