Ecco i 10 peggiori cibi che dovresti assolutamente evitare per fare colazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Come sappiamo la colazione è un pasto di fondamentale importanza perché ci dà la giusta carica per affrontare la giornata. Spesso però andiamo di fretta e la saltiamo, ci affidiamo al bar di fiducia per consumare un caffè velocemente oppure consumiamo cibi che sarebbe meglio evitare. Una colazione per dirsi sana dovrebbe includere carboidrati, proteine, grassi sani e fibre. Tutte queste sostanze ci aiutano a sentirci in forma, pieni di energia e ad arrivare all’ora di pranzo senza cali di zuccheri. Al contrario una colazione fatta male può farci sentire stanchi già dopo poche ore, causare aumento di peso ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 luglio 2021) Come sappiamo laè un pasto di fondamentale importanza perché ci dà la giusta carica per affrontare la giornata. Spesso però andiamo di fretta e la saltiamo, ci affidiamo al bar di fiducia per consumare un caffè velocemente oppure consumiamoche sarebbe meglio. Unaper dirsi sana dovrebbe includere carboidrati, proteine, grassi sani e fibre. Tutte queste sostanze ci aiutano a sentirci in forma, pieni di energia e ad arrivare all’ora di pranzo senza cali di zuccheri. Al contrario unafatta male può farci sentire stanchi già dopo poche ore, causare aumento di peso ...

Advertising

ebasta08 : RT @Moonlightshad1: Ecco perché i peggiori detrattori sono i giornalisti delle altre testate che si trascinano dietro il ciarpame social. 2… - antoniodb69 : RT @MilaSpicola: A me fa paura quello che c’è nella testa di buona parte del Paese. Non lei. Quell’humus di egoismo, doppia morale, super… - pavafrav : RT @Moonlightshad1: Ecco perché i peggiori detrattori sono i giornalisti delle altre testate che si trascinano dietro il ciarpame social. 2… - LuisaRagni : RT @MilaSpicola: A me fa paura quello che c’è nella testa di buona parte del Paese. Non lei. Quell’humus di egoismo, doppia morale, super… - ginocalcinotto : RT @Moonlightshad1: Ecco perché i peggiori detrattori sono i giornalisti delle altre testate che si trascinano dietro il ciarpame social. 2… -