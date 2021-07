DIRETTA | Immissioni in ruolo, le risposte alle domande più frequenti. Question Time con Cozzetto (Anief) [VIDEO] (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Immissioni in ruolo entrano nel vivo. Dopo i numeri resi noti venerdì scorso, adesso si fa sul serio. Il governo punta alla copertura di più posti disponibili, ma non sarà facile in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Su 112.483 posti autorizzati in realtà potrebbero essere la metà quelli realmente utilizzati per le stabilizzazioni. L'articolo DIRETTA Immissioni in ruolo, le risposte alle domande più frequenti. Question Time con Cozzetto (Anief) ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Leinentrano nel vivo. Dopo i numeri resi noti venerdì scorso, adesso si fa sul serio. Il governo punta alla copertura di più posti disponibili, ma non sarà facile in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Su 112.483 posti autorizzati in realtà potrebbero essere la metà quelli realmente utilizzati per le stabilizzazioni. L'articoloin, lepiùcon) ...

