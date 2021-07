Burioni e il tweet sui no vax come sorci: “Era ironico, non lo riscriverei” (Di lunedì 26 luglio 2021) Burioni e i “no vax chiusi in casa come sorci”: “Colpa mia, non lo riscriverei” Dopo le polemiche scaturite da un suo tweet, in cui definiva “sorci” i no vax, arrivano le scuse da parte del virologo Roberto Burioni. In un tweet del 23 luglio scorso, infatti, Burioni aveva scritto: “Propongo una colletta per pagare ai no vax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto (in realtà il decreto entrerà in vigore il 6 n.d.r.) saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci”. Il post, però, ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021)e i “no vax chiusi in casa”: “Colpa mia, non lo” Dopo le polemiche scaturite da un suo, in cui definiva “” i no vax, arrivano le scuse da parte del virologo Roberto. In undel 23 luglio scorso, infatti,aveva scritto: “Propongo una colletta per pagare ai no vax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto (in realtà il decreto entrerà in vigore il 6 n.d.r.) saranno agli arresti domiciliari chiusi in casadei”. Il post, però, ...

